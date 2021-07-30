В Павлодаре женщина убила троих детей и покончила с собой

В Павлодаре мать убила троих малолетних детей.

В деле о громком убийстве в Павлодаре поставлена точка. Полиция установила виновного в убийстве детей, младшему из которых было всего три года, сообщает zakon.kz.

Доказано, что в жестокой расправе над детьми виновна их мать, которая покончила с собой.

Проведенным досудебным расследованием по статье 99 ч. 3 УК РК с учетом собранных по делу доказательств установлено, что данное преступление совершено самой матерью малолетних детей, - говорится в информации пресс-службы Департамента полиции Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что 9 июня 2021 года уголовное дело на основании статьи 35 ч.1 п.11 УПК РК прекращено.

В ноябре 2020 года в Павлодаре мужчина, вернувшись домой, обнаружил всю свою семью погибшей. Прибывшая на место ЧП полиция обнаружила в квартире по ул. Айманова, 2 четыре трупа - женщину и троих малолетних детей, 2013, 2015 и 2017 годов рождения.

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