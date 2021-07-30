Старый хит стал вновь самым популярным

Написанная 34 года назад песня внезапно стала самой популярной.

Самой популярной на Земле песней стало музыкальное творение, написанное 34 года назад, сообщает zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, клип на песню Рика Эстли на YouTube набрал больше миллиарда просмотров, это серьезный результат по меркам платформы. А все дело в том, что песня Never Gonna Give Up стала мемом.

В Сети западные пользователи пересылали друг другу этот клип под видом ссылок на какие-то серьезные сайты. Таким образом, услышав этот припев хоть раз, никто не может перестать его напевать.

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