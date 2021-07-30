Боксер Нурдаулетов обратился к болельщикам

Мы не достигли своей цели - спортсмен.

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов, проигравший российскому сопернику в первой встрече на Олимпиаде, обратился к болельщикам, сообщает zakon.kz.

На странице в Instagram он отметил, что "не все получается так, как мы планируем".

Мы не достигли своей цели. За 13 лет в боксе было много работы, пролитых крови и пота, травм. Все это началось с детской мечты маленького Бекзада. Спасибо моей семье, родным и близким, всем искренним болельщикам, которые остаются со мной в любой ситуации, несмотря ни на что! - написал спортсмен.

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Бекзад Нурдаулетов - заслуженный мастер спорта Казахстана (2019), участник Олимпийских игр (2020), чемпион мира (2019), бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2016) в любителях.

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