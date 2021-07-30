В Алматы число заражений COVID-19 за неделю выросло в 1,5 раза

Аким Алматы поручил усилить вакцинацию коллективов коммунальных предприятий и предпринимательского сообщества.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам нераспространения коронавирусной инфекции в городе, сообщает zakon.kz.

За неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 1,5 раза - с 5901 до 9077 случаев. Суточный прирост составил 1,7%. С 23 июля суточная регистрация КВИ превысила тысячу случаев, составив 22 498 случаев в текущем месяце. Это 29% от зарегистрированных 78 283 случаев на 30 июля с начала года.

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Пик четвертой волны COVID-19 в Алматы ожидается к середине августа со спадом в начале сентября. Нарастание удельного веса симптомных больных за последние семь дней продолжилось и составляет уже 90,7%. Это свидетельствует о превалировании варианта "дельта" среди циркулирующих возбудителей COVID-19.

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Руководителю Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбеку Бекшину поручено принять адекватные меры в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача страны. Необходимо усилить карантинные меры с целью сдерживания темпов распространения коронавирусной инфекции в мегаполисе.

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Аким Алматы иакже поручил усилить вакцинацию коллективов коммунальных предприятий и предпринимательского сообщества. Совместно с РПП "Атамекен" необходимо проводить разъяснительную работу с представителями бизнес-сообщества, акцентировав внимание на компаниях сферы услуг и общепита.

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