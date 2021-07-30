Ведущая "Дома-2" рассмешила пользователей Сети

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Фолловеров Ксении Бородиной рассмешил пост ведущей в соцсети о подстраховке в виде 10 тыс. рублей.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина рассмешила фанатов, сообщает zakon.kz.
Честно скажу, сегодня мне как маме приходится попроще. Плюс, всегда знаю, что под боком всегда будет подстраховка в виде 10 тыс. (рублей - прим. ред.), которые сегодня выделяются на каждого школьника (кстати, оформляются легко и быстро на госуслугах), - написала она на своей странице в Instagram под совместным фото со старшей дочерью.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.
"Да, вас особенно эти 10 тыс. спасут"
"Рассмешила Ксения перед сном"
"Все, приплыли. "Подстраховка в виде 10 тыс." Пост - стыд"
"Бедненькая, чтобы ты делала, если бы не эти 10 тыс."
"Смешно читать. Сколько же за этот пост заплатили, явно не 10 тыс. рублей"
"Ксю, хороший юмор", - написали фолловеры Бородиной, сопроводив свои комментарии смеющимися смайликами.
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