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Угрожал полицейскому - парень пытался спрыгнуть с 16-го этажа в Алматы

Фото: Скриншот видео 30 июля 2021, 14:55

Ему оказали первую помощь.

Полицейские спасли мужчину от суицида в Алматы, сообщает zakon.kz.

Он пытался спрыгнуть с 16-ого этажа высотки.

Участковые долго разговаривали и уговаривали парня не делать резких движений, развернуться лицом к балкону. В руках у него было два шприца с неизвестной жидкостью, и он угрожал, что воткнет иглу полицейскому, если он пойдет к нему, а сам спрыгнет с балкона. Полицейским удалось оттащить молодого человека, - отметили в полиции города.

Стражи порядка вызвали медиков, которые оказали парню первую помощь.

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