Какие технологии будут признавать "зелеными"

В частности, устанавливаются критерии "зеленых" технологий.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало Правила признания технологий в качестве "зеленых" технологий, сообщает zakon.kz.

Как отмечается, критерии "зеленых" технологий являются едиными для технологий любого вида экономической деятельности.

Сферы применения "зеленых" технологий включают, но не ограничиваются производством нетоксичных продуктов по замкнутому циклу, производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, ресурсосбережением, переходом на альтернативные и возобновляемые источники сырья и энергии, управлением отходами и снижением доли/утилизации отходов, внедрением биотехнологий в сельском хозяйстве, снижением водопотребления и энергопотребления, снижением и поглощением вредных выбросов в атмосферу и др., - говорится в документе.

Основной целью данных критериев является существенное снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение устойчивого развития.

При отнесении технологии к "зеленой" рассматривают следующие критерии:

назначение; ресурсосбережение; энергетическая эффективность; предотвращение и минимизация отходов; безопасность технологии.

Указывается, что относиться к "зеленым" технологиям будут технологии, соответствующие двум или более критериям.

Определение 1-го критерия – назначения самой технологии исходя из целевой направленности технологии.

Определение 2-го критерия – ресурсосбережение природных ресурсов, используемых в производстве (вода, ископаемые ресурсы, энергия, человеческий ресурс, ресурсы животного мира и т.д.).

Определение 3-го критерия – энергетическая эффективность, критерий связан с количеством энергии, расходуемой на производство единицы продукции, работ или услуг. Чем меньше расходуется энергии, тем выше энергоэффективность технологии для сопоставимых условий.

Определение 4-го критерия – предотвращение и минимизация отходов. Критерий направлен на стимулирование создания и применения технологий, производящих минимальное количество отходов или являющихся безотходными.

Определение 5-го критерия – безопасность технологии. Данный критерий является обязательным критерием при признании технологии "зеленой". Критерий отражает требования к предоставлению мер, обеспечивающих или способствующих обеспечению безопасности пользователя.

Значение критерия "Назначение" технологии определяют исходя из направленности технологии на достижение следующих эффектов для окружающей среды и человека:

охрана окружающей среды;

снижение эмиссий в окружающую среду;

переработка отходов;

очистка воды (питьевой и сточной);

снижение углеродного следа;

охрана здоровья человека.

Если технология направлена на достижение хотя бы одного из перечисленных эффектов, то критерию "Назначение" присваивают значение 1, если не применимо – 0.

Основными процессами процедуры признания технологий "зелеными" являются:

подача заявления на проведение экспертизы "зеленых" технологий и включения в реестр "зеленых" технологий и проектов; составление плана проведения экспертизы "зеленых" технологий; проведение экспертизы "зеленых" технологий; заключение о признании технологии "зеленой"; включение технологии в реестр "зеленых" технологий и проектов.

Для прохождения экспертизы "зеленых" технологий и включения в реестр "зеленых" технологий и проектов, заявитель представляет Сервисному оператору соответствующее заявление.

Заявление рассматривается Сервисным оператором на предмет полноты информации не более 10 рабочих дней. Затем между Сервисным оператором и заявителем заключается договор на проведение экспертизы.

Экспертиза "зеленых" технологий проводится в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора.

Положительное заключение экспертизы "зеленых" технологии является основанием для включения технологии в реестр "зеленых" технологий и проектов.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 12 августа.

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