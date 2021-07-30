Какая погода ожидает казахстанцев в августе

Согласно прогнозу, уже к концу первой декады блокирующий антициклон сдаст свои позиции.

Консультативный прогноз погоды на август предоставили казахстанские синоптики, сообщает zakon.kz.

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Август - месяц завершения лета, однако лето продолжается. В начале августа на большей части территории Казахстана вновь прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода, лишь на востоке, в горных и предгорных районах юго-востока страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха на западе, юге, юго-востоке страны достигнет отметки ночью +20+25 градусов, днем +35+42 градусов, на севере, в центре и востоке ночью +15+22 градуса, днем +30+37 градусов. Такой высокий фон температуры воздуха будет связан с установлением блокирующего антициклона, который не дает другим воздушным массам перемещаться на территорию РК. РГП "Казгидромет"

Но, согласно прогнозу, уже к концу первой декады блокирующий антициклон сдаст свои позиции.

На смену ему на территорию Казахстана постепенно будет перемещаться циклон, а вместе с ним атмосферные фронты, что обусловит кратковременные дожди с грозами, в некоторых регионах возможно усиление ветра, а также прогнозируется спад жары. Температура воздуха в южной половине республики днем составит +25+30 градусов, в северной половине +20+27 градусов. РГП "Казгидромет"

Во второй декаде августа, согласно прогнозу, на северную половину республики будут поступать холодные воздушные массы, что приведет к неустойчивому характеру погоды.

Ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - сильные, в сопровождении с грозами и усилением ветра. Температура воздуха в северных регионах будет колебаться днем от +17+25 градусов до +23+30 градусов, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+35 градусов. Завершится последний месяц лета неустойчивым характером погоды почти на всей территории республики. Умеренно теплая погода ожидается в южных регионах с температурой воздуха днем +23+28 градусов, а в северных регионах погода приобретет осенние черты - температура воздуха днем составит +17+22 градуса. Однако в отдельные дни с выносом теплых воздушных масс не исключены жаркие дни с высоким фоном температуры воздуха. РГП "Казгидромет"

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