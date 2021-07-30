Комплекс состоит из семи хижин.

Единственный в Казахстане музей под открытым небом "Ботай-Бурабай" теряет посетителей.

"Ботай-Бурабай" - туристический архитектурно-культурный ансамбль поселения Ботайской эпохи. Он был создан в рамках программы "Рухани жангыру" и задумывался как уникальный объект под открытым небом.

Предполагалось, что от туристов не будет отбоя, ведь реконструкция древних жилищ и быта наших предков - первый подобный опыт в Казахстане.

Однако посетителей становится все меньше, и, возможно, потому что с момента своего создания в 2018 году экспозиция музея почти не обновлялась. Единственное, что оживило комплекс за четыре года, - это появление четырех восковых скульптур: вождя племени, ремесленника, шамана и женщины, занятой процессом изготовления кумыса. Поздний неолит обошелся недешево.

На реализацию данного проекта из областного бюджета было выделено 70 миллионов тенге. Все деньги были освоены. Данный музей - это не чья-то фантазия, он создан по проведенным научным исследованиям, - поделился директор областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.

Комплекс состоит из семи плетеных хижин, считающихся прародителями юрт. Они расположены в форме тумара (амулета), призванного стать символом Бурабая. Жилища соединены друг с другом подземными переходами. Каждое по-своему уникально и предназначено для определенного вида деятельности. Ботайцы жили в этих краях 5-6 тысяч лет назад. Именно здесь они первыми в мире одомашнили лошадь, чем заложили основу будущих великих новаций конно-степных цивилизаций. Интерес к этой уникальной культуре в ученом мире очень высок! Ботай должен был стать брендом Казахстана, считает автор открытия профессор Виктор Зайберт.

Это начало новой коммуникации, новой цивилизации, и дело даже не в лошадях. А дело в новой скорости истории. Колесо истории рванулось с места. Вот это основное значение Ботайской культуры. И с этого момента начались абсолютные изменения во всех областях, - рассказал доктор исторических наук, профессор археологии Виктор Зайберт.

Да, археолого-этнографический музей действительно вызывал и вызывает большой интерес научной общественности, особенно зарубежной. Более-менее не обделен он и вниманием туристов, тем более что расположен у подножья горы Жеке батыр в Национальном природном парке Бурабай, недалеко от одноименного курорта. Однако, погуляв по хижинам, посмотрев на фигуры местных обитателей и представленные предметы быта, между прочим найденные именно здесь в ходе археологических раскопок, понимаешь, что хоть музей и прекрасно демонстрирует энеолитическую эпоху с ее особенностями и закономерностями, для того, чтобы полностью прочувствовать соприкосновение с эпохой, явно чего-то не хватает.

Сейчас программ по привлечению туристов множество, а деньги, как в песок уходят. Мы говорим, что одомашнили лошадь, а где она? Это же не мамонт. Почему мы не показываем живых лошадей, нашу гордость, зачем людям смотреть на кости? Вы представляете, если из всего этого сделать этноаул, какая будет отдача, - посетовал турист, житель города Кокшетау Еркин Кыдыр.

Несомненно, планы по расширению экспозиции уникального комплекса есть, но на них нужны средства. Так, в этом году музей сделали платным, чтобы не в убыток работать. Закладываются деньги на развитие архитектурного этно-ансамбля и в бюджет. Однако бренд, каким бы уникальным он не был, нужно раскручивать, подогревать к нему интерес. Ведь "Ботай-Бурабай" - это редкая возможность эффективной популяризации исторического вклада наших предков в сокровищницу мировой культуры.

Территория, которую мы занимаем, - 2 га. Сейчас мы и половины не используем. На остальной территории в дальнейшем планируем показать другие периоды. Ботайскую культуру показали. Значит, надо эпоху бронзы, ранний железный век, период средневековья, тюркскую цивилизацию. Все это есть у нас в планах, - поделился Куаныш Шакшаков.

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