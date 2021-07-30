Корову вытащили из люка в Усть-Каменогорске

В ВКО спасена корова.

В Усть-Каменогорске корова провалилась в канализационный люк, сообщает zakon.kz.

За помощью к спасателям обратился мужчина с просьбой вызволить животное, которое находилось в люке по улице Машиностроителей. Сотрудники ДЧС вытащили корову с помощью специальной веревки и манипулятора.

Подобные случае не редки для спасателей.

ДЧС ВКО просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих "кормильцев" без присмотра, пасти их на специальных выпасах. Если необходима помощь спасателей обращайтесь по телефону 112, - сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

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