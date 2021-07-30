Может ли COVID-19 встраиваться в ДНК человека

Авторы исследования призывают всех вакцинироваться без всяких опасений.

Биологи из Университета Квинсленда в Австралии вместе с коллегами из Испании, Франции и Великобритании проверили, может ли коронавирус встраиваться в ДНК человека, передает zakon.kz.

Мы изучили предположения о том, что человеческие клетки и действующие в них молекулярные механизмы превращают РНК COVID-19 в ДНК, вызывая необратимые мутации, провели секвенирование ДНК и не нашли доказательств COVID-19 в ДНК, - приводит РИА Новости слова молекулярного биолога из Квинслендского института мозга, обладающего огромным опытом в области геномики и изменения ДНК, - руководителя исследования профессора Джеффа Фолкнера.

SARS-CoV-2, по словам авторов, представляет собой одноцепочечный полиаденилированный РНК-бетакоронавирус, который не кодирует обратную транскриптазу и, следовательно, не способен вызывать мутации, позволяющие ему интегрироваться в геномную ДНК человека в рамках своего жизненного цикла.

Как отмечается, поведение вируса SARS-CoV-2 полностью соответствует тому, что ожидали от него ученые. Это подтвердило исследование. Другими словами, ученые не заметили никакой необычной генетической активности вируса.

Наши доказательства опровергают концепцию, которая используется для разжигания паники и нерешительности в отношении вакцины. С точки зрения общественного здравоохранения, мы бы сказали, что нет никаких опасений, что вирус или вакцины могут быть включены в ДНК человека. Джефф Фолкнер

Авторы исследования считают, что их открытие может иметь серьезные клинические последствия, и призывают всех вакцинироваться без всяких опасений.

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