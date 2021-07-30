Казахстанские студенты помогают пострадавшим во время пожаров в Анталье

Они выступили в качестве волонтеров.

Студенты и преподаватели медицинского вуза Нур-Султана приехали на курсы по повышению квалификации в Турцию, где оказались в эпицентре лесных пожаров в районе Антальи, сообщает zakon.kz.

Крупный пожар близ Манавгата начался в минувшую среду, огнем охватило районы Эвренсеки, Калемлер, Еникей и Манавгат.

Студенты медицинского университета приняли участие в организации помощи пострадавшим от пожара. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 машин.

Мобильный пункт приема благотворительной помощи для пострадавших от пожаров был организован в городе Анталья, наши студенты помогали в загрузке и отправке вещей на место происшествия, - говорится на странице вуза в instagram.

Сотрудники университета выразили соболезнования и сочувствия родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших при пожаре казахстанцев нет.

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