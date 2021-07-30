Каким будет последний день июля в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 31 июля в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 31 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На большей части территории Казахстана по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на севере местами град. Лишь на западе и юге республики с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке - с пыльной бурей, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

В Акмолинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Атырауской, Актюбинской, местами в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, на юге Костанайской, в отдельных районах Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +29+31°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +33+35°С.

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