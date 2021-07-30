Средняя зарплата выросла в Казахстане

Она составляет 251 508 тенге.

В Казахстане во втором квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 251 508 тенге. Об этом сообщило Бюро национальной статистики, передает zakon.kz.

Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,6 %, реальной - 110,4 %, - говорится в информации.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в финансовой и страховой деятельности - 472,5 тыс. тенге (в 1,9 раза выше среднереспубликанского уровня), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 461,8 тыс. тенге (в 1,8 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 356,7 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 338,6 тыс. тенге (в 1,3 раза соответственно).

Вместе с тем низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 145,6 тыс. тенге - и водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 146,5 тыс. тенге.

В регионах самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата в Атырауской области - 398,5 тыс. тенге, что в 1,6 раза выше среднереспубликанского показателя.

В Северо-Казахстанской области ее величина составила 189,8 тыс. тенге, что на 24,5% ниже среднего уровня по стране.

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