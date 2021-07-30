Старое видео схода селя распространяют в Казнете

Старое видео схода селевого потока распространяют в Сети.

В Казнете активно распространяют старую видеосъемку селевого потока, выдавая ее за действующее чрезвычайное происшествие. Видео датировано 29 июля, но на самом деле было снято двумя неделями ранее, передает zakon.kz.

Ролик размещен на канале YouTube 14 июля. В нем говорится, что показанный на кадрах сель сошел в день публикации видеозаписи в Алматинской области.

В Департаменте по ЧС региона прокомментировали ситуацию с видеороликом.

14 июля 2021 года в 14:15 в Кегенском районе Алматинской области на реке Шарын из-за обильных осадков в виде дождя и града по сухому логу произошел склоновый сток дождевой воды. В результате случился размыв грунта под передними колесами стоящего автобуса (не принадлежащего подразделениям МЧС РК), который не мог выехать самостоятельно из зоны прохождения склонового стока. Специальной техникой (КамАЗ "Вахтовка") Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, задействованной в поисковых работах пропавшего человека на реке Шарын, автобус был отбуксирован в безопасное место, - сообщили в ведомстве, уточнив, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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