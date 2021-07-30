Рекордные 318 дней прожил коронавирус в организме женщины - доктор

Коронавирус прожил в организме россиянки 318 дней - профессор Сколковского института науки и технологий описал уникальный случай.

В организме россиянки коронавирус прожил рекордные 318 дней, сообщает zakon.kz.

Об этом уникальном случае рассказал доктор биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Георгий Базыкин.

Для большинства COVID-19 - это острое заболевание, длящееся не более нескольких недель. Но бывает, что вирус продолжает размножаться в человеке гораздо дольше, при этом эволюционируя. Это случается, если по какой-то причине у человека подавлена иммунная система, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Базыкина, они с коллегами изучили случай долгосрочной эволюции SARS-CoV-2 у такой пациентки, который впервые описала инфекционист Оксана Станевич.

Работа выложена в виде препринта, то есть пока не рецензировалась. Георгий Базыкин

Доктор напомнил, что начало этой истории он рассказывал полгода назад.

С тех пор вирус продолжил размножаться и копить мутации, суммарно прожив в пациентке 318 дней - это, насколько я знаю, мировой рекорд. Это время он эволюционировал примерно вдвое быстрее, чем обычно. Обычно ускоренная эволюция указывает на то, что он к чему-то адаптируется. Георгий Базыкин

По его словам, это не единственный случай.

Хотя это самый долгий такой описанный случай, он не единственный. Но в нашем случае есть одна примечательная особенность: у пациентки полностью отсутствовали антитела. Полгода назад мы недоумевали - если антител нет, к чему адаптация? Теперь, кажется, разобрались. Евгения Алексеева показала, что эволюция связана с бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки - то есть от Т-клеточного иммунитета. Георгий Базыкин

Как уточнила Оксана Станевич, речь идет об онкологической больной, которой 40-50 лет.

Точный возраст указывать мы не можем в связи с необходимостью сохранения врачебной тайны, - написала она в комментариях под постом доктора.

На вопрос о судьбе этой пациентки инфекционист ответила: "Здорова, жива".

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