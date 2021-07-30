Чем известен самый опытный полицейский Калмуханбет Касымов

Калмуханбет Касымов - генерал-полковник полиции, заслуженный работник МВД, награжден орденами "Даңқ" I и II степени.

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Калмуханбета Касымова. Бывший главный полицейский Казахстана проработал в системе МВД 31 год. Последние два года он возглавлял Службу госохраны РК. В силовом блоке Касымова именуют "дядей Колей", Нурсултан Назарбаев отмечал, что он самый опытный полицейский. Zakon.kz рассказывает о самых громких криминальных событиях, которые произошли в стране в то время, как Калмуханбет Касымов возглавлял МВД.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что Калмуханбет Касымов написал заявление об отставке. Касым-Жомарт Токаев подписал документ, поблагодарив его за многолетнюю службу в правоохранительных органах, а также за работу в качестве главы Службы госохраны.

Касымову 64 года. Он уроженец Алматинской области, по образованию юрист, владеет казахским и русским языками, отец троих детей.

Свою карьеру Касымов начинал в Алматинской области: был следователем, возглавлял следственное отделение, работал начальником ГУВД Алматы и ГУВД Алматинской области. В середине 2000-х стал вице-министром МВД, затем – начальником Департамента полиции ВКО.

Главным полицейским Казахстана Калмуханбет Касымов стал в 2011 году и возглавлял МВД до 2019 года. Елбасы Нурсултан Назарбаев называл его самым опытным полицейским, честным и порядочным человеком. А нынешний министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев говорил, что Касымов - профессионал и опытный руководитель.

Фото: Акорда

За восемь лет, что Калмуханбет Касымов возглавлял министерство, в стране произошло много громких событий.

12 ноября 2011 года в Таразе произошел теракт. Его организовал 34-летний местный житель Максат Кариев. Погибли семь человек, в их числе пять полицейских. При попытке задержания террорист совершил самоподрыв. Капитан полиции Газиз Байтасов, спасая остальных, накрыл смертника своим телом и погиб вместе с ним.

Руководство МВД поясняло, что Кариев был джихадистом, имел неуравновешенный характер, хорошо владел оружием. Расследовав преступление, подчиненные Касымова передали дело в суд. Оказалось, что у преступника были четыре сообщника. Трое из них получили сроки от 18 до 25 лет, одного суд признал организатором теракта и дал пожизненный срок.

В декабре 2011 года в Жанаозене произошли массовые беспорядки. Для их подавления полиция применила оружие. По официальной версии погибли 16 мирных жителей, десятки были ранены. Естественно, комментировать действия полиции пришлось Касымову. Он сказал, что у его подчиненных было достаточно оснований, чтобы открыть по погромщикам огонь, потому что в городе объявили план "Гонг", который вводится для пресечения беспорядков.

Впоследствии на скамье подсудимых оказались, в том числе, и полицейские. Им назначили сроки за превышение должностных полномочий. За приказ применить оружие на семь лет посадили начальника ДВД Мангистауской области Кабдыгали Утегалиева.

Фото: Казинформ

Летом 2016 года в Казахстане произошло сразу два теракта. 5 июня в Актобе группа террористов напала на два оружейных магазина и воинскую часть. Погибли семь человек, трое из них были военнослужащими. 18 террористов были ликвидированы.

Калмуханбет Касымов рассказал СМИ, что к теракту готовились 45 человек, но в последний момент часть из них отказалась убивать людей.

Когда они объявили джихад и вышли из квартиры, то 19 человек отказались. Мы сейчас их всех установили, допрашиваем, - говорил глава МВД.

На скамье подсудимых оказались 29 человек. За недонесение и укрывательство преступления некоторые из них получили от 2 до 5 лет тюрьмы. Двое были приговорены к 22 и 25 годам лишения свободы, еще семеро – к пожизненным срокам.

Через месяц в Алматы произошел другой теракт, совершенный уроженцем Кызылординской области Русланом Кулекбаевым, ранее дважды судимым. Он убил 10 человек, восемь из них – сотрудники правоохранительных органов. По версии следствия, Кулекбаев таким образом отомстил полиции за годы лишения свободы.

Он адекватный, допрашивается, показания дает. Все записи у нас есть. Каждый шаг его, каждое его действие описаны поминутно, потому что каждая минута - это жизни наших полицейских, - комментировал Калмуханбет Касымов.

Кулекбаев впоследствии был приговорен к смертной казни. В Казахстане на казнь действует мораторий, поэтому террорист отбывает пожизненный срок в тюрьме для особо опасных преступников.

Фото: СЦК

В июле 2018 года в Алматы ранили фигуриста Дениса Тена, он потерял много крови и скончался в больнице.

Калмуханбет Касымов рассказал, что спортсмен вступил в схватку с двумя преступниками, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Один из них пырнул спортсмена ножом.

Подозреваемых задержали на следующий день. Суд приговорил обоих к 18 годам тюрьмы. За недонесение о преступлении в тюрьме оказалась также девушка одного из них - Жанар Толыбаева. Ее приговорили к четырем годам.

Казахстанцы посчитали, что преступление стало следствием плохой работы полиции. Общественность призвала министра внутренних дел уйти в отставку. Но должность министра Касымов покинул только в феврале 2019 года.

Его назначили помощником президента – секретарем Совета Безопасности. В январе 2020 года Касым-Жомарт Токаев назначил Касымова начальником Службы государственной охраны. Полтора года Калмуханбет Нурмуханбетович занимался обеспечением безопасности Елбасы, президента Казахстана и других высокопоставленных лиц страны. И вот теперь решил уйти с госслужбы.

Калмуханбет Касымов - генерал-полковник полиции, заслуженный работник МВД, награжден орденами "Даңқ" I и II степени. Исполнять обязанности главы СГО временно будет Ермек Сагимбаев, который работал заместителем Калмуханбета Касымова.

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