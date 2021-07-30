Оправдали надежды - в федерации оценили выступления тяжелоатлетов на ОИ

Судейство было строгое - исполнительный директор федерации.

Несмотря на судейство, мы положительно оцениваем выступление наших тяжелоатлетов на Олимпийских играх в Токио, заявил на брифинге исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики РК Алдияр Нуралинов, передает корреспондент zakon.kz.

Они оправдали все надежды. Буквально перед Токио мы проводили встречу, много говорили о психологическом настрое на соревнованиях такого уровня. Отрадно, что наши атлеты справились, показали выдержку, несмотря на судейство и подходы, которые не были засчитаны. В этом плане порадовал Игорь, он не упал духом. Поэтому выступление оцениваем положительно за то, что они сумели добавить медали в копилку казахстанской сборной, - сказал Алдияр Нуралинов.

По его словам, какого-то предвзятого отношения к казахстанским спортсменам они не замечали, однако признал, что судейство было строгим.

Да, судейство было строгое, но это предполагает такой уровень соревнований. Когда Игорю не засчитали в рывке второй подход, наши судьи подавали челлендж (опротестование. - Прим.), есть своя специфика подачи, но, к сожалению, жюри оставило решение без изменений. Касательно выступлений Зульфии: наша судья была в жюри, но при этом хотел бы отметить, что решение принимается большинством голосов. В этом отношении из-за большинства решение оставили. Да, судейство было жестким, но этого требует уровень Олимпиады, - объяснил исполнительный директор федерации.

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В свою очередь бронзовый призер XXXII летних Олимпийских игр в Токио Игорь Сон добавил, что судейство было жестким, но справедливым.

Планирую далее тренироваться. Надеюсь, что на следующей Олимпиаде буду за "золото" бороться. Все было справедливо, судьи были жесткие, строгие, но они все четко по правилам соревнований сделали, - сказал Игорь Сон.

По словам государственного тренера РК по тяжелой атлетике Мендыхана Тапсирулы, прошлые допинг-скандалы не повлияли на нынешние результаты, и за последние годы в тяжелой атлетике не было ни одного такого факта.

В Рио из-за скандала с допингом Федерация тяжелой атлетики Казахстана провела значительную работу. Спортсменам строго запрещено и ведется строгий контроль. В этой связи с 2016 года нет ни одного факта нарушения допинг-контроля. Мы не думаем, что спортсмены наши нарушили эти правила, - сказал Мендыхан Таспирулы.

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