Вышло новое постановление об ужесточении карантина в Алматы

Постановление об ужесточении карантина в Алматы вступает в силу со 2 августа.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление от 30 июля №25 "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", сообщает zakon.kz.

Читайте также: Пик новой волны придется на середину августа - Бекшин

Согласно документу, запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых, а также семейных, памятных мероприятий.

Санврач постановил приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, участников Ashyq, в субботние и воскресные дни в период работы со 2 августа по 16 августа, кроме указанных за исключением в подпункте 3.

Читайте также: В Алматы число заражений COVID-19 за неделю выросло в 1,5 раза

Сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев), - говорится в постановлении.

Читайте также: Карантин ужесточат в пяти городах Казахстана со 2 августа

Документ вступает в силу со 2 августа.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!