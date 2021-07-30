Чтобы избавиться от рака, нужно постоянно его изучать – врач ННОЦ

Онкология является одной из самых распространенных причин заболеваемости и смертности.

Онкология является одной из самых распространенных причин заболеваемости и смертности. Поэтому во все времена светила медицины ведут научные изыскания для совершенствования онкологической службы и поиска эффективных методов лечения рака. Их цель всегда одна - добиться выздоровления пациента. О том, что в себе содержит научно-исследовательская деятельность, по каким направлениям сегодня работают медики Национального научного онкологического центра (ННОЦ) и какие проблемы "подкинула" пандемия коронавируса ученым, порталу zakon.kz рассказала трансплантолог, онколог, Phd, член мировой ассоциации трансплантологов (ТТS), член ассоциации "Women in Transplantation", начальник отдела науки ННОЦ Джамиля Сапарбай.

- Джамиля Жумабековна, не секрет, что в онкологии немаловажную роль играет проводимая научно-исследовательская работа. Какие предпосылки в ежедневной работе могут повлиять на решения специалистов начать эту работу?

- В первую очередь немаловажно умение вести научно-исследовательскую работу. Как ни странно звучит, но этому надо учиться. В частности, под этим имеется ввиду обучение тому, как проводить клинические исследования, как анализировать проделанную работу. В свою очередь уже анализ результатов подразумевает под собой статистическую обработку данных, подготовку и написание статей, обзоров и прочего. Другой важный компонент - это владение иностранным языком, в большинстве своем английским, так как это язык международного общения. Все научные медицинские издания выходят на английском. Знание языка позволяет работать с англоязычной литературой, публиковать результаты своей работы в иностранных журналах. И, конечно же, любому научно-исследовательскому процессу требуется финансовая поддержка. Это связано как с финансированием самих исследований, так и материальным поощрением исследователей.

- Что представляет собой научно-исследовательская работа - это самостоятельное исследование или коллективная работа?

- Это коллективная работа. При этом роли всех участников в этой работе должны быть строго распределены. Ответственность за весь процесс несет руководитель проекта (исследования) и главный исследователь.

- Из каких этапов состоит научно-исследовательская работа и сколько времени занимает?

- Первым делом участники выбирают направление, по которому они планируют работать. Причем очень важно, чтобы данное направление было актуальным и инновационным. Далее идет выбор темы исследования. Тема так же, как и направление, должна быть актуальной и новой, вдобавок она должна полностью отражать суть научно-исследовательской работы. Затем следует формулирование гипотезы. Ключевая исследовательская гипотеза должна вытекать из формулировки темы исследования. После этого происходит планирование всех этапов исследования и определяется временной отрезок, в который каждый из этапов должен быть осуществлен. Хочу особо отметить, что составление развернутого и структурированного плана работы нужно для последовательного движения к цели исследования. Потом участники ведут сбор данных о предмете исследования. От качества сбора данных зависят результаты исследования, то есть отбор объектов исследования должен проводиться согласно четким критериям включения и исключения.

Один из ключевых этапов научно-исследовательской работы - проведение самого исследования. На основании заданного метода исследования проводится обработка или анализ данных. Основным ориентиром для выбора методов исследования могут служить его задачи. Именно задачи, поставленные перед работой, определяют способы их разрешения, а стало быть, и выбор соответствующих методов исследования. На этом этапе работы с помощью выбранных методов исследования собирают необходимые эмпирические данные для проверки выдвинутой гипотезы.

- Часто ли вносят на этапе исследования какие-то изменения, правки?

- Отмечу, что результаты каждого исследования важно обрабатывать по возможности тотчас же по его окончании. Пока память экспериментатора может подсказать те детали, которые почему-либо не зафиксированы, но представляют интерес для понимания существа дела. Почему это надо делать сразу? При обработке собранных данных может оказаться, что их или недостаточно, или они противоречивы и поэтому не дают оснований для окончательных выводов. Как правило, такие моменты имеют место быть. Тогда исследование необходимо будет продолжить, внеся в него требуемые дополнения. В среднем научно-исследовательская работа занимает примерно не менее одного года.И заключительный этап - это уже оформление работы. Здесь задача состоит в предоставлении полученных результатов в общедоступной и понятной форме, позволяющей сравнивать их с результатами других исследователей и использовать в практической деятельности.

- Расскажите о научно-исследовательской деятельности в стенах ННОЦ, по каким направлениям идет работа?

- Научно-исследовательская деятельность ведется по нескольким направлениям медицины (клинической): онкогематология, трансплантология, хирургия (в том числе гепатопанкреатобилиарная, колоректальная, гастроинтестинальная), урология.

В настоящее время в нашем Центре проходят три исследования. Одно из них - по гранту Минобразования РК. Проект изучает вопросы десенсибилизации кандидатов на трансплантацию почек. В Казахстане, как и во всем мире, остро стоит проблема нехватки органов, трансплантацию органов ожидают тысячи казахстанцев. Мы взялись за проблему кандидатов на трансплантацию, которые относятся к группе высокого иммунологического риска. Эти пациенты имеют родственных доноров, однако для пересадки необходима подготовка в виде снижения титра антител к донорским антигенам, для того чтобы избежать отторжения. Над решением этого вопроса и формированием клинического протокола трудятся трансплантологи нашего Центра.

Еще два проекта - по тестированию нового онкомаркера эпителиальных опухолей. Подробности пока не разглашаются. Мы также работаем над проблемой старения в сотрудничестве с Назарбаев Университетом.

- Не раз говорилось, что есть ряд злокачественных новообразований, которые отличаются повышенной летальностью: рак поджелудочной железы, желудка, рак легкого и горла. Какие исследования проводятся, чтобы снизить эту летальность?

- Клинические исследования проводятся как в отношении ранней диагностики таких заболеваний, так и лечения. К примеру, в Казахстане нет скрининговой программы по раку желудка, тогда как заболеваемость растет с каждым годом, и данный диагноз верифицируется на поздних стадиях.

- Какие направления научно-исследовательской деятельности планирует развивать ННОЦ? Что на сегодня является самым актуальным и первостепенным?

- На сегодня самым актуальным и первостепенным является персонализированная медицина, в том числе и в онкологии. Под понятием "персонализированная медицина" понимается применение таких видов лечения, в том числе лекарственных средств, методов оперативного вмешательства, которые окажутся наиболее эффективными для определенных групп пациентов. Этот подход требует знания всех аспектов самого заболевания, выявления биомаркеров и разработку совокупности тестов, известных как сопутствующая диагностика. Их результаты помогают врачам выявлять тех, для кого таргетная (целевая) терапия будет наиболее эффективной.

- Какие новые аспекты удалось выявить по результату завершения научной деятельности? Возможно, что-то стало новшеством в сегодняшней работе по профилактике или лечению онкозаболеваний? Расскажите о том, что внедряется после научно-исследовательской работы.

- В Центре за годы работы были внедрены новые технологии в области урологии, хирургии, эндоскопии. Все они были одобрены Минздравом РК и применяются в нашем Центре. Есть проекты и исследования, находящиеся еще в процессе работы, они не завершены. После получения результатов этих исследований планируем внедрение новых технологий в клиническую практику.

- Можно ли сказать, что пандемия привнесла какие-то новые подходы в работу онкологической службы или укрепила старые методы?

- Новые походы в работе связаны лишь с тем, что сейчас из-за пандемии многие вопросы организационного характера, к примеру, заседания мультидисциплинарных групп, конференции проходят в онлайн-режиме. Вдобавок оптимизирована консультативная помощь пациентам - если нет необходимости в присутствии пациента, то он получает консультацию онлайн.

Несомненно, есть отрицательные моменты в лечении пациентов. Так как онкобольные имеют скомпрометированную иммунную систему, то они больше всего подвержены повышенному риску тяжелого течения COVID-19 по сравнению с другими людьми. В связи с этим актуальными стали подходы к решению проблем лечения онкопациентов, не ставящих под угрозу отдаленные результаты.

Не стоить забывать и о диагностике организма для профилактики рака. Все мы знаем, что злокачественные опухоли - это сложный комплекс заболеваний, на прогноз которых влияют сроки постановки диагноза и начала лечения. И чем раньше пациент начинает терапию, тем лучше результаты. А раньше он может начать лечение, если вовремя обратится к специалистам. К примеру, в США с начала пандемии наблюдается снижение количества установленных онкодиагнозов. Но при этом нет никаких оснований полагать, что реальная заболеваемость снизилась. Поэтому пропущенные сейчас раковые заболевания все равно рано или поздно обнаружатся, но на более поздней стадии и с худшими прогнозами. Во многих больницах, чтобы сохранить клинические возможности для пациентов с COVID-19, начало терапии по поводу злокачественных новообразований откладывается. Например, некоторые пациенты получают менее интенсивную химиотерапию или лучевую терапию, а в других случаях операции по удалению вновь обнаруженной опухоли откладываются.

Не может быть никаких сомнений в том, что пандемия COVID-19 вызывает задержку диагностики и неоптимальную помощь людям со злокачественными опухолями. В США моделирование влияния COVID-19 на скрининг и лечение рака молочной железы и колоректального рака (которые вместе составляют около одной шестой всех смертей от рака) в течение следующего десятилетия предполагает почти 10 000 избыточных смертей от рака молочной железы и колоректального рака. То есть увеличение смертности от этих типов опухолей на 1% в течение периода. Число избыточных смертей в год достигнет своего пика в ближайшие год-два.

- Что сейчас для научного сообщества приоритетнее в изучении рака?

- Помимо оказания медпомощи, пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентные нарушения во всем сообществе исследователей рака, закрыв многие лаборатории и замедлив проведение клинических исследований в области онкологии. Многие ученые и клиницисты направляют свою исследовательскую деятельность в области онкологии на изучение влияния SARS-CoV-2 на рак. Научное сообщество должно позаботиться о том, чтобы эта пауза была лишь временной, поскольку клинические исследования - единственный способ добиться прогресса в разработке новых методов лечения рака. Учитывая длительные сроки между фундаментальными исследованиями рака и изменениями в лечении рака, последствия приостановки исследований сегодня могут привести к замедлению изучения прогресса рака на многие годы вперед.

- В чем заключается смысл и важность научно-исследовательской работы в онкологии? Что это дает врачам и пациентам?

- Роль науки в онкологии, как и в любом другом направлении медицины, не всегда понятна обывателю. Врач неизменно всегда исследователь. Наша профессия предполагает постоянное и непрерывное исследование. Другой вопрос, что наука делится на базовую (в лаборатории), трансляционную (когда из лаборатории методы и средства переносятся в клинику) и клиническую. Важность заключается в том, что, собирая информацию о пациентах, проведенном лечении, методах диагностики, анализируя статистически, математически, мы выводим "формулу" лечения. Процесс сбора и анализа и называется клинической научно-исследовательской работой, в данном конкретном примере это ретроспективный анализ. Базовая наука - это уже поиск новых клеток, их функции, разработка "вакцин" от рака.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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