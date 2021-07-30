Легкоатлетка из Кубы умерла после удара молота

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Скончалась метательница молота из Кубы.
В результате несчастного случая погибла 19-летняя метательница молота Аленья Осорио, сообщает zakon.kz.
Девушку убил молот, который попал ей в голову на тренировке.
Аленья Осорио Маяри - обладательница бронзовой медали летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовый призер чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет.
Национальный спортивный институт Кубы объявил, что инцидент произошел еще в апреле, и врачи три месяца боролись за жизнь спортсменки.
Повреждения оказались слишком серьезными.
Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи, - соболезновал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.
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