Легкоатлетка из Кубы умерла после удара молота

Скончалась метательница молота из Кубы.

В результате несчастного случая погибла 19-летняя метательница молота Аленья Осорио, сообщает zakon.kz.

Девушку убил молот, который попал ей в голову на тренировке.

Аленья Осорио Маяри - обладательница бронзовой медали летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года в соревнованиях по метанию молота и бронзовый призер чемпионата Панамерики среди юношей до 20 лет.

Национальный спортивный институт Кубы объявил, что инцидент произошел еще в апреле, и врачи три месяца боролись за жизнь спортсменки.

Повреждения оказались слишком серьезными.

Мы разделяем невыносимую боль с семьей Аленьи, - соболезновал президент национального спортивного института Кубы Освальдо Венто.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!