Правительство РК и АО "АрселорМиттал Темиртау" подписали меморандум

Меморандум предполагает обеспечение устойчивого развития металлургической промышленности Казахстана, а также рост в социальной, экологической, трудовой и экономической сферах.

Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Роман Скляр и генеральный директор "АрселорМиттал СНГ" Виджай Гойал подписали меморандум о взаимопонимании между Правительством РК и АО "АрселорМиттал Темиртау".

Меморандум предполагает обеспечение устойчивого развития металлургической промышленности Казахстана, а также рост в социальной, экологической, трудовой и экономической сферах.

По условиям меморандума АО "АрселорМиттал Темиртау" значительно увеличит инвестиции в свою модернизацию, совокупный объем которых в рамках Инвестиционного контракта составит не менее $3 млрд в течение последующих 10 лет, причем большая часть этой суммы будет инвестирована в первые пять лет действия соглашения.

В соответствии с документом деятельность АО "АрселорМиттал Темиртау" будет направлена на усиление социальной стабильности, обеспечение промышленной безопасности, а также сохранение окружающей среды и экологии.

Планируется проведение капитального ремонта в коксохимическом и доменном производстве, конвертерном цехе и прокатных цехах, замена и ремонт котлов на ТЭЦ №1 и №2, строительство и запуск новых коксовых батарей и другие мероприятия.

Также АО "АрселорМиттал Темиртау", с привлечением независимых экспертов, проведет обширный анализ всего производственного цикла на предмет безопасной, экологической, социальной устойчивости, на основании которого стороны согласуют программы по дальнейшему развитию в указанных сферах.

Заключению меморандума предшествовали встречи двух сторон, на которых обсужден алгоритм взаимодействия по актуальным вопросам, а также подписана Дорожная карта по модернизации производства.

В целом подписание меморандума позволит сторонам вывести взаимодействие на качественно новый уровень, улучшить безопасность производственных процессов АО "АрселорМиттал Темиртау", соблюсти принципы требований экологической безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!