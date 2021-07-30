В ВКО продлевают карантин до 16 августа

Также ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудников, не получивших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области подписал постановление о продлении карантинных мер в регионе, сообщает zakon.kz.

Продлить ограничительные меры, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения, с 3 августа по 16 августа 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области, - говорится в тесте постановления.

Также ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудников, не получивших вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Постановление вступает в силу с 3 августа и действует до его официальной отмены.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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