54-летний карагандинец развращал детей и снимал на видео

В один из визитов, в отсутствии матери он склонил девочку и ее брата к развратным действиям. Это повторилось несколько раз, нередко мужчина записывал действие на смартфон.

54-летнего карагандинца подозревают в развращении малолетних, сообщает zakon.kz.

По имеющимся у полиции данным, он записывал эти действия на видео и распространял в Сети.

Сотрудники Департамента криминальной полиции МВД совместно с сотрудниками ДП Карагандинской области задержали мужчину.

Сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью министерства получили от зарубежных коллег информацию о том, что в закрытой сети "ТОR" неизвестный пользователь с территории Республики Казахстан распространяет видеозаписи со сценами развращения малолетних. Оперативные сотрудники Центра изучили подобный видеоролик. При изучении открытых источников обнаружены фотографии детей, внешне схожих с детьми, участвовавшими в ролике.

По результатам проведенных оперативных мероприятий установлены несовершеннолетние брат и сестра, 2007 и 2009 годов рождения, жители Карагандинской области, которые с прошлого года, после смерти матери, воспитываются в одном из детских домов Караганды. Местонахождение отца неизвестно. С их слов, при жизни матери к ним домой приходил семейный знакомый, который помогал в домашних делах. пресс-служба МВД РК

В один из визитов в отсутствии матери он склонил девочку и ее брата к развратным действиям. Это повторилось несколько раз, нередко мужчина записывал действие на смартфон. Мать не знала о происходящем.

54-летний работник одного из коммунальных предприятий Караганды был установлен и задержан. На допросе дал признательные показания.

В ходе обыска у него изъят мобильный телефон, в котором сохранились видеозаписи. Извращенец арестован и до суда будет изолирован от общества. пресс-служба МВД РК

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "арест". Проводятся мероприятия по установлению иных потерпевших. заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

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