Государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ

Ералы Тугжанов призвал к необходимости находить баланс между прибылью и защитой здоровья граждан.

Сегодня, 30 июля, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов провел онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества, принимающими активное участие в проекте Ashyq. Данный проект реализован по поручению главы государства и на сегодняшний день показал свою эффективность, сообщает zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители государственных органов, акиматы всех регионов, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и Лидеры проекта Ashyq.

Сейчас в системе Ashyq работает более 45 000 объектов предпринимательства, зарегистрировано свыше 4 миллионов пользователей. С момента внедрения проекта Ashyq было выявлено более 23 тысяч нарушителей с "красным" и "желтым" статусами (в том числе 13 516 граждан с положительным ПЦР-тестом и 9688 контактных).

Вице-премьер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране крайне сложная, 16 регионов находятся в "красной" зоне. Заполненность инфекционных мест в стационарах страны достигла 54%. Система здравоохранения несет нагрузку вдвое большую, чем в прошлом году. И управление ситуацией по нераспространению коронавирусной инфекции, понимание и содействие в данном вопросе со стороны предпринимателей - очень важный фактор в борьбе с пандемией.

Работа в рамках системы Ashyq позволила не только взять под контроль санитарно-эпидемиологическую ситуацию на социально-экономических объектах, но и дать возможность не потерять функционал бизнеса, сохранить рабочие места. Со своей стороны представители бизнеса выразили благодарность за возможность работать в условиях карантина и заверили, что будут и дальше соблюдать все взятые на себя обязательства и призывать к этому своих коллег.

Председатель Правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов в своем выступлении заявил: "Мы всегда придерживаемся добросовестной работы предпринимателей страны, чтобы не остановить жизнь экономики, малого и среднего бизнеса, занятого в секторе услуг, где работает более 2 млн человек. Мы рады, что государство настроено на поддержку добросовестного и ответственного бизнеса".

Предприниматели обратились с инициативой по мониторингу двух недель, со 2 по 9 августа, рассмотреть возможность позволить Лидерам с лучшими показателями работать в выходные дни. Кроме того, было принято решение создать общественное движение Лидеров проекта Ashyq.

Ералы Тугжанов сообщил, что государство будет создавать все условия для работы ответственных объектов МСБ. Призвал к необходимости находить баланс между прибылью и защитой здоровья граждан. А также акцентировал внимание на том, что единственный путь к восстановлению привычного образа жизни - это вакцинация, и необходимо вести широкую информационную политику о ее необходимости для выработки коллективного иммунитета.

Резюмируя встречу, заместитель Премьер-министра поручил ответственным государственным органам и акиматам совместно с НПП "Атамекен" проработать все озвученные инициативы и в случае необходимости внести согласованные предложения на заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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