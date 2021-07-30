Игра со смертью - Баян Алагузова высказала мнение о вакцинации в Казахстане

Мнения пользователей разделились. Кто-то поддерживает Баян Алагузову, а кто-то уверен, что вакцинация - заговор.

Казахстанская телеведущая, актриса и продюсер Баян Алагузова высказала свое мнение о вакцинации в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По ее словам, с тех пор как ее дочь вышла замуж, тема медицины в семье одна из обсуждаемых.

Об этом Баян написала на своей странице в Instagram.

Наша кудагай - академик, доктор наук, и главный онколог страны (свекровь Айсауле Бакытбек - доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК Диляра Кайдарова. Прим - ред). Первая из нас всех вакцинировалась именно @d_kaidar, конечно для нас это было командой "огонь" сейчас я в больнице, у меня высокое давление, и в принципе резкие перепады, и как раз это состояние пост-ковидное, так как я бессимптомно переболела год назад. Сейчас мы в особо опасной зоне, с высокой степенью заражаемости. Мне очень жаль, что люди предпочитают игру со смертью - против вакцинации. А что думаете вы?

Мнения пользователей разделились. Кто-то поддерживает Баян Алагузову, кто-то уверен, что вакцинация - заговор. Сами вакцины - не более чем экспериментальные препараты, и обвиняют телеведущую в отработке "заказа" и повторяют давно опровергнутые слухи о том, что вакцины бесполезны. Впрочем, таковых меньшинство.

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