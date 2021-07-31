Volkswagen врезался в стоящую поливалку в Алматы

Легковой автомобиль на полном ходу влетел в кузов грузовика, где стояли баки с водой.

ДТП произошло на Восточной объездной дороге в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

На трассе стояла поливомоечная машина Foton Aumark, орошая клумбу на разделительной полосе.

Автомобиль Volkswagen Golf III двигался по дороге в северном направлении. Со слов очевидцев, водитель несколько раз перестраивался из ряда в ряд.

Не доезжая улицы Диваева водитель снова перестроился в левый ряд и, по всей видимости, не заметил поливалку. Легковой автомобиль на полном ходу влетел в кузов грузовика, где стояли баки с водой.

От удара Volkswagen отбросило в сторону и развернуло посреди дороги. Его водителя с тяжелыми травмами госпитализировали. Пассажир также получил травмы, но от госпитализации отказался, получив помощь на месте.

Все подробности ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.

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