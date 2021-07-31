Полицейские ищут "коробочников", выбросивших умирать около 40 котят

Тех, кто вывез котят на пустырь, ищут. Им грозит штраф или арест на 30 суток.

Полицейские начали расследование по делу о котятах, выброшенных на выезде из Алматы, сообщает zakon.kz.

Вопиющий случай произошел несколько дней назад. Прохожие обнаружили около 40 больных животных, блуждающих по округе. Зоозащитники утверждают, что в этом замешаны так называемые "коробочники", передает Первый канал "Евразия".

Маленькие и истощенные. Десятки несчастных животных привезли в коробках на пустырь и оставили медленно умирать. По счастливой случайности, мимо проходили люди и вызвали подмогу. По словам волонтеров, на такое зверство могли пойти "коробочники". Так называют тех, кто за небольшое вознаграждение обещает пристроить на птичьих рынках котят и щенков в добрые руки.

В конце дня всех животных, которые не продались, утилизируют таким образом, собирают и в мешках выбрасывают в поле, овраги, реки. Мы когда приехали, были в шоке: там огромное количество котят, они все сбежались на голос. Они все стали плакать, проситься на руки. волонтер Оксана Запуниди

Несколько малышей уже погибли от "кошачьей чумы". Остальных пытаются выходить ветеринары, но с положительными прогнозами не торопятся. Если почитать отзывы в интернете о городском птичьем рынке, то сообщений о том, что непристроенных зверьков попросту выкидывают - более, чем достаточно.

На рынке найти "коробочников" не вышло. На месте их не оказалось. Зато другие продавцы подтвердили догадки.

- Котятами запретили торговать.

– Почему?

- Потому что выкидывают.

- А кто это вообще делал?

– Мы подозреваем, что вот там стоят мама с дочкой.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Тех, кто вывез котят на пустырь, ищут. Им грозит штраф или арест на 30 суток. Все, о чем просят волонтеры алматинцев, не содействовать жестокости. С благими намерениями, заплатив продавцам, чтоб они нашли животному новый дом, человек невольно становится причастным к его гибели.

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