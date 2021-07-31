Студенты лишившегося лицензии Шымкентского вуза, не могут получить свои дипломы

В МОНе подчеркнули: той ситуации, что сложилась, можно было избежать. Для этого у ВУЗа было достаточно времени, без малого два года.

Выпускники-магистранты шымкентского университета "Мирас" остались без дипломов из-за того, что ВУЗ лишился лицензии, сообщает zakon.kz.

Студенты не знают, что им делать дальше и утверждают, что ректор даже не пытается решить проблему, передает Первый канал "Евразия".

Магистранты университета "Мирас" уже месяц обивают пороги учебного заведения в надежде получить дипломы об окончания ВУЗа.

Просят подождать и потерпеть. С надеждой получить диплом здесь ходят 176 магистрантов. Лишь после того, как мы начали каждый день приходить сюда, нам отправили сообщения, что наш ВУЗ лишился лицензии. А дипломы мы получим, якобы, после объединения с другим ВУЗом. магистрант Камалбек Махмудов

На сессию, рейтинг, за практику, за защиту собирали. Последний раз даже за корочку по 10 000 тенге, вот, обложка и все. У нас за два года выходит 400 с чем-то тысяч, а вот если общую сумму собрать, это больше 700. магистрант Нургайша Достаева

В этот раз на встречу к магистрантам вышла вице-президент частного учебного заведения. Акмарал Даниярова утверждает, что про поборы ничего не знает, а вот вопрос с выдачей дипломов пытается решить. Возможно, получится это сделать в конце августа.

5 августа назначено апелляционное слушание по делу о лишении лицензии университета "Мирас". По результатам данного судебного заседания будет известно: дипломы будут выданы от лица университета "Мирас", либо от ВУЗов-партнеров. Почему мы ведем переговоры с несколькими ВУЗами, потому что нет одного университета, который бы содержал все наши образовательные программы. вице-президент операционного управления университета "Мирас" Акмарал Даниярова

Поскольку было решение о лишении лицензии, плюс у университета нет аккредитации образовательной деятельности, ВУЗ не выдавал дипломы выпускникам. В этой связи со стороны министерства была создана соответствующая рабочая группа для перевода выпускников в другие ВУЗы, чтобы они там могли быть признаны, и там же им были выданы дипломы. председатель комитета по обеспечению качества серии образования министерства образования и науки РК Гульзат Кобенова

В МОНе подчеркнули: той ситуации, что сложилась, можно было избежать. Для этого у ВУЗа было достаточно времени, без малого два года. И тогда 1 200 выпускников "Мираса" могли бы не переживать о своих дипломах.

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