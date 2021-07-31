От нового штамма COVID-19 может погибнуть каждый третий заразившийся - ученые

Медики уверены: имеющиеся вакцины будут работать только до тех пор, пока не произойдет сверхмощная мутация.

Британские ученые спрогнозировали, что от нового штамма коронавируса может погибнуть каждый третий заразившийся, передает zakon.kz.

Согласно данным Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании, массовая вакцинация, которая проводится врачами, может ускорить процесс мутации вируса. Спрогнозировано, что именно из-за прививочной кампании коронавирус станет устойчивым к препаратам. Специалисты считают, что мутация может возникнуть на основе южноафриканского варианта COVID-19 ("бета"), который спокойно обходит поствакцинальный иммунитет, и наиболее заразных "альфы" (британский штамм) или "дельты" (индийский штамм). Они опасаются, что рекомбинация неизбежно приведет к рождению штамма с "повышенной заболеваемостью и смертностью", - пишет lenta.ru.

Медики уверены: имеющиеся вакцины будут работать только до тех пор, пока не произойдет сверхмощная мутация. Кроме того, вакцинация — не панацея от роста смертности, так как не способна полностью защитить людей от вируса. Прирост заболеваемости биологи ожидают с сентября или октября. В эти месяцы нагрузка на больницы вырастет. Кроме того, с началом учебного года в Великобританию вернутся иностранные студенты, что обострит ситуацию.

В связи с этим специалисты рекомендовали вводить пациентам бустерные (дополнительные) дозы препаратов. Они рекомендовали жителям страны ограничить контакты со знакомыми из других стран во избежание завоза новых штаммов. Еще одна из необходимых мер - уничтожение норок и кошек, которые являются носителями коронавируса, считают эксперты.

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