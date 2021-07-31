Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 31 июля

Анонс восьмого дня соревнований Олимпийских игр в Токио.

В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии, передает zakon.kz.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета представила анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 31 июля.

Вид спорта: Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования.

Кто: Ильфат Абдуллин

Начало: 07:35

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд.

Кто: Казахстан - Черногория

Начало: 07:00

Вид спорта: Теннис, женщины. Матч за третье место

Кто: Елена Рыбакина - Элина Свитолина (Украина)

Начало: 13:30

Вид спорта: Бокс, мужчины. 1/8 финала.

Кто: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов)

Начало: 14:48, 15:36

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