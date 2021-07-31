Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 31 июля

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Анонс восьмого дня соревнований Олимпийских игр в Токио.
В столице Японии Токио продолжается одно из самых долгожданных спортивных событий этого лета - XXXII Олимпийские игры. Отложенные на один год, ОИ-2020 проходят в строгом соответствии с требованиями и правилами Оргкомитета, Международного олимпийского комитета и правительства Японии, передает zakon.kz.
Пресс-служба Национального олимпийского комитета представила анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 на 31 июля.
Вид спорта: Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования.
Кто: Ильфат Абдуллин
Начало: 07:35
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд.
Кто: Казахстан - Черногория
Начало: 07:00
Вид спорта: Теннис, женщины. Матч за третье место
Кто: Елена Рыбакина - Элина Свитолина (Украина)
Начало: 13:30
Вид спорта: Бокс, мужчины. 1/8 финала.
Кто: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов)
Начало: 14:48, 15:36
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