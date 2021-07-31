Возможность введения принудительной вакцинации изучают в США

В штатах выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612,9 тыс. человек.

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявил о том, что американские власти изучают возможность введения принудительной вакцинации на федеральном уровне, передает zakon.kz.

Изучением этого вопроса занимается администрация (президента США Джо Байдена). В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего, - приводит ТАСС слова Валенски.

Позднее в Twitter Валенски заявила, что имела в виду "принудительную (вакцинацию) на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства". "На национальном уровне обязательной [вакцинации] не будет", - подчеркнула она. Ранее в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер также отметила, что администрация США не рассматривает в настоящее время вариант введения требования обязательной вакцинации от нового коронавируса в масштабах всей страны.

ЦКПЗ во вторник рекомендовали полностью вакцинированным от нового коронавируса американцам в районах, где быстро распространяется коронавирус, "носить маски в помещениях и в общественных местах". В мае специалисты центров разрешили полностью вакцинированным жителям страны не носить маски в большинстве случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 612,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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