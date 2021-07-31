7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 572 576 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 1518,

в городе Алматы - 1511,

в городе Шымкент - 477,

в Акмолинской области - 253,

в Актюбинской области - 332,

в Алматинской области - 300,

в Атырауской области - 417,

в ВКО - 216,

в Жамбылской области - 247,

в ЗКО - 159,

в Карагандинской области - 964,

в Костанайской области - 245,

в Кызылординской области - 257,

в Мангистауской области - 236,

в Павлодарской области - 280,

в СКО - 155,

в Туркестанской области - 124

На 30 июля в Казахстане 1 -м компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 5 370 661 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.

Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана на 31 июля

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне находится Туркестанская область.

в Нур-Султане - 1921,

в Алматы - 1043,

в Шымкенте - 325,

в Акмолинской области - 180,

в Актюбинской области - 197,

в Алматинской области - 76,

в Атырауской области - 212,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 79,

в ЗКО - 64,

в Карагандинской области - 279,

в Костанайской области - 249,

в Кызылординской области – 79.

в Мангыстауской области - 182,

в Павлодарской области - 126,

в СКО - 127,

в Туркестанской области - 146.

В Казахстане 5 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

Всего в стране выздоровело 473 344 человека от COVID-19.

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