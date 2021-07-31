7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки

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За прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 572 576 случаев, из них:
На 30 июля в Казахстане 1 -м компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 5 370 661 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана на 31 июля
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне находится Туркестанская область.В Казахстане 5 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 473 344 человека от COVID-19.
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