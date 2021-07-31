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7691 человек заразился COVID-19 в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz 31 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 572 576 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1518,
  • в городе Алматы - 1511,
  • в городе Шымкент - 477,
  • в Акмолинской области - 253,
  • в Актюбинской области - 332,
  • в Алматинской области - 300,
  • в Атырауской области - 417,
  • в ВКО - 216,
  • в Жамбылской области - 247,
  • в ЗКО - 159,
  • в Карагандинской области - 964,
  • в Костанайской области - 245,
  • в Кызылординской области - 257,
  • в Мангистауской области - 236,
  • в Павлодарской области - 280,
  • в СКО - 155,
  • в Туркестанской области - 124

На 30 июля в Казахстане 1 -м компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 5 370 661 человек, 2 - м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.

Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана на 31 июля

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне находится Туркестанская область.

В Казахстане 5 372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
  • в Нур-Султане - 1921,
  • в Алматы - 1043,
  • в Шымкенте - 325,
  • в Акмолинской области - 180,
  • в Актюбинской области - 197,
  • в Алматинской области - 76,
  • в Атырауской области - 212,
  • в ВКО - 87,
  • в Жамбылской области - 79,
  • в ЗКО - 64,
  • в Карагандинской области - 279,
  • в Костанайской области - 249,
  • в Кызылординской области – 79.
  • в Мангыстауской области - 182,
  • в Павлодарской области - 126,
  • в СКО - 127,
  • в Туркестанской области - 146.

Всего в стране выздоровело 473 344 человека от COVID-19.

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