Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Коронавирус в РК: матрица оценки эпидситуации на 30 июля

Фото: zakon.kz 31 июля 2021, 08:22

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

Согласно информации МВК, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Почему японские женщины практически не пахнут
Привычки, разрушающие печень: и это не только алкоголь