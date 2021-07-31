Более 100 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 95 998 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 июля, сообщает zakon.kz.

На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 95 998 человек (93 366 + и 2632 КВИ-), из них в стационарах находятся 27 004 пациента, на амбулаторном уровне - 68 994 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1677 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 349 пациентов,• на аппарате ИВЛ - 334 пациента.

29.07.2021 г. зафиксированы 309 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 14 летальный исходов и 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 60 893, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54 550.

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