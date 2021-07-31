Казахстанские ватерполисты провели матч против команды Черногории на Олимпиаде в Токио

Черногория - Казахстан 19:12 (5-3, 11-6, 14-9).

В Токио стартовал девятый соревновательный день. Казахстанские ватерполисты провели матч против соперников из Черногории, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Национального олимпийского комитета РК, матч команд завершился со счетом 19:12 в пользу ватерполистов из Черногории.

Голами в команде Казахстана отметились Евгений Медведев (2), Алексей Шмидер (2), Мурат Шакенов (2), Сржан Вуксанович (2), Михаил Рудай (3), Алтай Альтаев.

Черногория - Казахстан - 19:12 (5-3, 11-6, 14-9).

Напомним, что ранее команда Казахстана по водному поло уступила командам Хорватии (7:23), Сербии (5:19) и Испании (16:4).

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