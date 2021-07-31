Пропавших четыре дня назад детей нашли в Нур-Султане

В настоящее время с детьми все в порядке, они находятся дома.

При пешем патрулировании столичные полицейские нашли детей девяти и 11 лет, пропавших 27 июля, передает zakon.kz.

Около 02.00 по улице Тархана сотрудник полиции Нуржангани Бүркіт заметил двоих детей, которые ранее были объявлены как без вести пропавшие. Полицейские доставили детей в УП района "Байқоңыр". Установлено, что в дневное время дети вышли погулять во двор и не вернулись. Вначале заявительница попыталась отыскать детей самостоятельно, на следующий день женщина решила обратиться в полицию, - рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за допущение нахождения детей ночью без сопровождения взрослых. Данная семья взята на контроль.

В настоящее время с детьми все в порядке, они находятся дома.

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