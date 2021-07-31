Какие знаки зодиака склонны к полноте

Астрологи выяснили, какие знаки зодиака более склонны к полноте.

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака более склонны к полноте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Гродно24.

Овен

Основная причина лишних килограммов у Овнов - стрессы, так как за нервотрепку они награждают себя "вкусняшками".

Представителям этого знака зодиака стоит задуматься о том, чтобы заменить сладкий "утешительный приз" на прогулку или что-нибудь другое.

Тельцы

Рожденные под этим созвездием - банальные обжоры. Они не готовы менять свои вкусовые привычки и выбирать овощные салаты.

При этом Тельцы ненавидят, когда им говорят правду о лишних килограммах.

Весы

Астрологи заслуженно называют представителей этого знака сибаритами. Весы любят баловать себя и получать удовольствие, в том числе от кулинарных изысков. Парадоксально, но умеренность и Весы - понятия несовместимые, а значит, они не обойдутся без лишних килограммов.

Стрелец

Как и Весы, Стрельцы не обладают чувством меры, в то же время они, как Овны, "заедают" стресс.

Таким образом, звезды вдвойне склоняют их к пышной фигуре. Стоит попробовать от отчаяния не жевать, а побаловать себя походом на концерт или выставку.

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