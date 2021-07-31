Какие знаки зодиака склонны к полноте

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Астрологи выяснили, какие знаки зодиака более склонны к полноте.
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака более склонны к полноте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Гродно24.Овен
Основная причина лишних килограммов у Овнов - стрессы, так как за нервотрепку они награждают себя "вкусняшками".
Представителям этого знака зодиака стоит задуматься о том, чтобы заменить сладкий "утешительный приз" на прогулку или что-нибудь другое.Тельцы
Рожденные под этим созвездием - банальные обжоры. Они не готовы менять свои вкусовые привычки и выбирать овощные салаты.
При этом Тельцы ненавидят, когда им говорят правду о лишних килограммах.Весы
Астрологи заслуженно называют представителей этого знака сибаритами. Весы любят баловать себя и получать удовольствие, в том числе от кулинарных изысков. Парадоксально, но умеренность и Весы - понятия несовместимые, а значит, они не обойдутся без лишних килограммов.Стрелец
Как и Весы, Стрельцы не обладают чувством меры, в то же время они, как Овны, "заедают" стресс.
Таким образом, звезды вдвойне склоняют их к пышной фигуре. Стоит попробовать от отчаяния не жевать, а побаловать себя походом на концерт или выставку.
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