Дети стали чаще болеть коронавирусом – врач

Инфекционист заявил, что дети стали значительно чаще болеть COVID-19.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число болеющих COVID-19 детей увеличивается, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, дети стали значительно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой.

Врач призвал родителей привиться от коронавируса, чтобы защитить своих детей от заболевания.

Вакцинация поможет взрослым уберечь своего ребенка от заражения COVID-19.

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