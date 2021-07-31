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Падение метеорита сняли на видео жители Турции

Фото: скриншот 31 июля 2021, 10:27

Официальных подтверждений звукового эффекта не поступало.

Светящийся объект, озаривший ночное небо на несколько секунд, появился над турецким Измиром 31 июля, передает zakon.kz.

По словам пользователей соцсетей, которые приводит издание Hurriyet, движение небесного тела, предположительно метеора, сопровождалось не только световой вспышкой, но и громким звуком, - сообщают "Вести".

Однако официальных подтверждений звукового эффекта не поступало.

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