В США количество госпитализаций с коронавирусом достигло рекордного уровня

В США число госпитализаций с коронавирусом достигло рекордных за пять месяцев показателей.

В США число госпитализаций с коронавирусом достигло рекордных за пять месяцев показателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний статистике, 28 июля в целом по США с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы 6 837 человек. Это наиболее высокие данные по этому показателю с 18 февраля текущего года, когда после резкого скачка в январе число госпитализаций упало до 6 800 в сутки и продолжило постепенно снижаться весной.

В июне и начале июля среднее суточное число новых случаев госпитализаций держалось в стране на уровне около 2 тыс.

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