Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Какое место в таблице медалей Олимпиады в Токио занимает Казахстан

Фото: pixabay.com 31 июля 2021, 11:54

На нашем счету все еще три бронзовые медали.

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро), передает zakon.kz.

41 медаль на соревнованиях получила сборная Китая, заняв первую строчку в таблице. Второе место занимают спортсмены из Японии с 28 медалями. Третье место - у США (45 медалей). Спортсмены российской команды заняли четвертую позицию (34 медали).

Казахстан пока занимает 60-е место. На нашем счету три бронзовые медали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Привычки, разрушающие печень: и это не только алкоголь
Если хотите сбросить вес, забудьте про диету