Активная столичная молодежь массово проходит вакцинацию

В Нур-Султане первым компонентом вакцины против коронавируса привились свыше 338 тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 243 тыс. граждан.

В столичном торгово-развлекательном центре "Абу-Даби Плаза" участники молодежного трудового отряда "Жасыл ел" прошли вакцинацию, передает zakon.kz.

Бойцы столичного молодежного трудового отряда "Жасыл ел" получили первый компонент вакцины "Спутник-V". Своим примером они призвали как можно больше людей пройти вакцинацию и защитить себя и окружающих от болезни.

Сегодня мы с коллективом добровольно приехали на прививку. Выбрали "Спутник-V". Побочных реакций на вакцину ни у кого не было. Все вакцинированные сотрудники чувствуют себя хорошо. В нашем отряде трудятся более 1 200 ребят. В ближайшее время мы планируем, что все наши бойцы получат прививки, - сказал председатель общественного фонда "Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов" Марат Мухамеджанов.

Напомним, программа "Жасыл ел" реализуется по поручению Главы государства с 2005 года во всех регионах страны. На сегодняшний день столичный штаб "Жасыл ел" вносит значительный вклад в озеленение города и социализацию молодых людей, обеспечивая занятость молодежи в возрасте от 14 до 29 лет в летний период.

Я работаю в отряде "Жасыл ел". Мне 18 лет. Сегодня решил пройти вакцинацию. Чувствую себя очень хорошо. Я считаю, что вакцина – это хороший способ защитить себя и других. Я верю, что будущее будет светлым, если мы, молодежь, сможем проявить мужество и подать пример другим. Конечно, это начинается с поддержания здоровья. В здоровом теле - здоровый дух, - сказал боец "Жасыл ел" Сымбат Жамалбай.

Как отмечается, в Нур-Султане первым компонентом вакцины против коронавируса привились свыше 338 тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 243 тыс. граждан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!