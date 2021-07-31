Попытка сделать селфи на вагоне обернулась смертью ребенка

11-летняя пострадавшая получила ожог 80% тела, у ее подруг 13 и 14 лет оказалось обожжено 30-40% кожного покрова.

Девочка одиннадцати лет скончалась в больнице от травм, полученных на железной дороге в Оренбургской области, передает zakon.kz.

Как ранее сообщали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на станции Халилово Южно-Уральской железной дороги трое детей забрались на цистерну и получили удар электрическим током. В ведомстве отметили, что дети полезли на вагон, чтобы сделать фотографию, - пишут "Вести".

По данным местных СМИ, 11-летняя пострадавшая получила ожог 80% тела, у ее подруг 13 и 14 лет оказалось обожжено 30-40% кожного покрова.

Детей доставили в Орск, откуда вертолетом транспортировали в ожоговый центр в Оренбурге.

Врачи почти неделю боролись за жизнь пострадавшей, однако повреждения были слишком серьезны, спасти ее не удалось.

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