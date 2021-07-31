В индийской тюрьме обрушилась стена

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В Индии при обрушении стены пострадали более 20 заключенных.
В индийской тюрьме 22 заключенных пострадали в результате обрушения стены барака, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, один из заключенных получил серьезные ранения и был госпитализирован.
Других пострадавших направили в местную больницу.
Двадцать два заключенных пострадали в результате инцидента, - сказал суперинтендант Манодж Кумар Сингх.
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