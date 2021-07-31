Коровы арестованы в Балхаше

Скот находился на штрафстоянке сутки.

За прогулки по проезжей части животные были помещены на штрафстоянку в Карагандинской области, передает zakon.kz.

Также они оставляли после себя отходы жизнедеятельности - так называемый навоз. Полицейские получили поток жалоб от горожан и тут же "арестовали" животных. 14 коров водворены на штрафстоянку, пишет Telegram-канал "Патриот".

В отношении владельца скота составлен протокол об административном правонарушении в виде предупреждения по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".

Полицейские учли, что такое с ним произошло впервые, поэтому решили не наказывать его штрафом. Скот находился на штрафстоянке сутки. За этот срок содержания животных под стражей хозяин должен выплатить 1000 тенге за каждое животное, - пишет издание.

Сам хозяин говорит, что не отгонял скот в город. Поясняет, что у них пастбище. Увидев видео прогулки коров по городу, которое ему отправили знакомые, он тут же кинулся искать их.

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