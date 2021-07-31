Казахстанец вышел в 1/4 финала олимпийского турнира по боксу

Борьбу за медали продолжают Сакен Бибосынов, Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев.

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов победил француза Билала Беннама со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28) и вышел в четвертьфинал Олимпиады-2020, передает zakon.kz.

Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 кг, одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира. Соперником казахстанца выступил Билал Беннам из Франции. Поединок завершился со счетом 5:0, - пишет Национальный олимпийский комитет.

Напомним, что на данный момент турнир покинули пятеро казахстанский боксеров: Бекзад Нурдаулетов, Абылайхан Жусупов, Серик Темиржанов, Василий Левит и Надежда Рябец.

Борьбу за медали продолжают Сакен Бибосынов, Закир Сафиуллин, Абильхан Аманкул и Камшыбек Кункабаев.

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