Американская гимнастка снялась еще с двух олимпийских финалов

По предварительной информации, спортсменка испытывает психологические проблемы.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась участвовать в соревнованиях в опорном прыжке и разновысоких брусьях на Олимпиаде в Токио, передает zakon.kz.

Об этом в Twitter сообщила Федерация спортивной гимнастики США.

После консультации с медицинским персоналом Симона Байлз решила отказаться от участия в финалах соревнований в опорном прыжке и упражнениях на брусьях, - сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США. - Ее состояние будет ежедневно оцениваться, чтобы определить, сможет ли она принять участие в вольных упражнения и упражнениях на бревне.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка досрочно завершила участие в командном многоборье, а затем отказалась от индивидуального многоборья. По предварительной информации, спортсменка испытывает психологические проблемы.

Американка имеет терапевтическое исключение на прием метилфенидата - стимулятора центральной нервной системы, используемого для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также нарколепсии. В Японии этот препарат является запрещенным, поэтому состояние Байлз из-за невозможности использовать его на Олимпиаде ухудшилось, вследствие чего она снялась сначала с командного многоборья, а затем и с личного.

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