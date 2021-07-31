В Алматы за педофилию осужден иностранец

Воспользовавшись тем, что его оставляли спать в одной комнате с ребенком, он под предлогом совместной игры на мобильном телефоне, предлагал ребенку лечь вместе.

Гражданин Нури Халил (Noori Khalil), 1996 года рождения, приговорен судом к лишению свободы на 20 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего, сообщает zakon.kz.

Как установило следствие, преступления он совершал с ноября 2019-го по 2 декабря 2020 года. Мужчина являлся другом сожителя матери ребенка и иногда оставался у них ночевать.

3 декабря 2020 года женщина при уборке дома нашла в грязных вещах нижнее белье сына, испачканное белыми пятнами. Сын рассказал, что, когда он спал ночью, Нури Халил лежал с ним рядом и совершал развратные действия.

Воспользовавшись тем, что его оставляли спать в одной комнате с ребенком, он под предлогом совместной игры на мобильном телефоне предлагал мальчику лечь вместе, на что тот, не подозревая о намерениях извращенца, соглашался.

В процессе расследования преступления, произошедшего в декабре 2020 года, мы узнали еще об одном аналогичном факте, который произошел в ноябре 2019. По словам ребенка, он воспринимал Нури как старшего брата, называл его по имени "Хан", когда тот приходил к ним домой. Уголовное дело находилось в производстве следователей УП Жетысуского района. заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов

Преступные деяния Нури Халила были квалифицированы по статье 121 ч. 4 УК РК - Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно, в отношении малолетнего.

Нури Халил приговорен судом к лишению свободы на 20 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

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