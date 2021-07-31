Казахстанская теннисистка не сумела взять "бронзу" на Олимпиаде

Елена Рыбакина проиграла шестой ракетке мира - украинке Элине Свитолиной.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не сумела принести четвертую медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщает zakon.kz.

Матч за третье место одиночного турнира Олимпиады-2020 она провела с украинкой Элиной Свитолиной.

Представительница Украины занимает шестое место в WTA, Елена - двадцатое.

Первый сет уверенно выиграла казахстанка - 6:1, во втором сете, ведя со счетом 3:1, Рыбакина упустила преимущество и проиграла на тай-брейке - 5:7. Все решалось в третьем сете, где казахстанка вела 4:1, и в итоге проиграла - 4:6. На пути к "бронзе" Рыбакина обыграла австралийку Саманту Стосур, Ребекку Петерсон из Швеции, хорватскую теннисистку Донну Векич, а в полуфинале уступила Белинде Бенчич из Швейцарии.

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